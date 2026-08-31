С миру по нитке...
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Российские ученые создали карту, которая показывает, насколько опасен ваш район

Российские ученые разработали систему, которая может показать, насколько опасно для здоровья жить в конкретной части города.

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