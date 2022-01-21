Дмитрий Быков: «Надеюсь, второй годовщины отсидки Навального не будет»

Писатель подвел итог годовщины заключения Алексея Навального Фото: Instagram Алексея Навального, стоп-кадр YouTube «Книжный чел» В сегодняшнем информационном поле особняком стоит пост оппозиционера Алексея Навального, который сегодня «отмечает» годовщину лишения свободы.
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