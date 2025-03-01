В администрации Рязани обсудили готовность к паводкам и профилактику пожаров

28 февраля в администрации Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности28 февраля в администрации Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы администрации Светланы Горячкиной.
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