В администрации Рязани обсудили готовность к паводкам и профилактику пожаров

28 февраля в администрации Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности28 февраля в администрации Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы администрации Светланы Горячкиной.