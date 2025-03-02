Симоньян: Зеленского ждет путь от психушки до тюрьмы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно запланировать путь от психушки до тюрьмы. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».