Рамзан Кадыров: «Назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял службу безопасности Украины, которая уже в который раз объявляет его в розыск, а его искать не надо, он находится в центре Грозного и весь мир это знает.
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