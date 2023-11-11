Любопытное рукоделие: расковырять дырку, а потом умудриться замаскировать ее

Спроси рядового увлеченного шитьем или другим рукоделием человека: "Что такое бути?" Максимум можно услышать ответ, что "что-то такое слышала", а чаще всего пожмут плечами и заинтересованно спросят: "А что это такое?" А вы слышали о бути? Пишите в комментариях.