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Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 8 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, жителей и гостей столичного региона ожидает типичная для начала календарной осени погода с преобладанием переменной облачности и отсутствием существенных осадков .

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