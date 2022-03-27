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Чимаев назвал Джонса лучшим бойцом в истории ММА: «Он побеждал монстров»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев сказал, кого считает лучшим бойцом в истории ММА. По мнению шведа чеченского происхождения, таковым является бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс.

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