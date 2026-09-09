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Суд назначил генералу Кузнецову 12 лет колонии строгого режима

Суд назначил генералу Кузнецову 12 лет колонии строгого режима

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 235-й гарнизонный военный суд признал виновным и назначил наказание экс-начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, в виде 12 лет колонии строгого режима.

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