Трагедия в Петербурге. Краткие выводы

неисправность карбюратора и от удара дроссель заклинило в открытом положении например. Судя по типу автобуса там движок бензиновый, а не дизель. Кстати следователи и говорят о техническом состоянии транспортного средства как одной из причин аварии. Но по любому - общественный транспорт должен относится к категории где работа мигрантов категорически запрещена.

Новый социализм. За всех не надо в свою предательскую грудь бить - без Вас можно обойтись без всяких проблем, никто даже не заметит.

сергей аксенов

Не понимаю автора статьи, защищающего таджиков, с его слов они не виноваты, только беглов. Да, беглов сделал из Петербурга Баку-на-Неве и его надо срочно убирать, иначе будет пи.дец. Но таджик, управляющий автобусом, по видео не спал, сзади ехавшие водители не видели сигналов торможения и он еще прибавил газу при падении в реку. Это не теракт? Он еще в своей квартире прописал несколько десятков земляков. Эту тварь только в тюрьму и всю семью на родину вместе с прописанными земляками