Учёные выяснили безопасный способ смывать унитаз

Мытьё рук после туалета кажется достаточной защитой, но, как показывает новый обзор исследований, при спуске воды вверх поднимается турбулентный шлейф аэрозолей, способный достигать зоны дыхания взрослого человека и сохраняться в воздухе до 20 секунд.