Православные картинки-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в 2023 году Татьяна ОрлонскаяЕжегодно 28 августа христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (в народе — Первая Пречистая).