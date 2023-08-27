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Православные картинки-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в 2023 году

Православные картинки-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в 2023 году

Православные картинки-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в 2023 году Татьяна ОрлонскаяЕжегодно 28 августа христиане восточного обряда отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (в народе — Первая Пречистая).

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