Король ада? Новый портрет Карла III стал объектом троллинга

Британцы озадачены странным творением художника. Король Карл и автор нового портрета — Джонатан Йео LEGION-MEDIAНикогда еще официальный портрет члена королевской семьи не становился поводом для всеобщих насмешек.
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