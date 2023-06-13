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Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России отбили атаку украинских военных западнее Левадного, а также ликвидировали живую силу, три танка и три бронеавтомобиля на Южнодонецком направлении спецоперации.

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