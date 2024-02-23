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«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

Какой-то рэпер MACAN (?) 22-х лет от роду, который внешне похож на «четких пацанов» времен моей молодости, а внутренне, как мне показалось, – на тыкву, решил высказаться по поводу того, как видит свою будущую жену.

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Комментарии
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Галина 123
Как это не меняются? Во времена моей молодости у них хватало ума скрывать свои представления и предпочтения о будущей спутнице, ну и о своих похождениях сильно не распространялись. А сейчас, с  ходу вываливают  всю свою подноготную, с простотой сказочного героя  Емели. И чем шире аудитория, тем сказочнее персонаж.
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10 час.
Елена Соколова
Конечно же. И девушки так же делят мужчин на тех, с которыми можно весело потусить под настроение, и тех, за которых замуж.
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7 час.

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