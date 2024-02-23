«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

Галина 123

Как это не меняются? Во времена моей молодости у них хватало ума скрывать свои представления и предпочтения о будущей спутнице, ну и о своих похождениях сильно не распространялись. А сейчас, с ходу вываливают всю свою подноготную, с простотой сказочного героя Емели. И чем шире аудитория, тем сказочнее персонаж.