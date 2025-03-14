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Звезду "Каменской" Яковлеву экстренно госпитализировали

Звезду "Каменской" Яковлеву экстренно госпитализировали

Популярную российскую актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в столице. По данным источников, 64-летняя звезда почувствовала резкую боль в области живота, из-за чего ей срочно потребовалась помощь докторов.

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