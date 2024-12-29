Организатор гей*-туров Андрей Котов** был найден мертвым в СИЗО

Обвиняемый в организации гей-туров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией) директор туристического клуба «Мен тревел» Андрей Котов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) найден мертвым в СИЗО №5 в Москве.
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