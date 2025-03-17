Будет слышна стрельба: в Северодвинске пройдут военные учения

В период с 18 по 20 марта жители могут услышать звуки стрельбы, доносящиеся со стороны Белого моря.Сообщается, что со стороны военного порта будут выполняться практические стрельбы в сторону Двинского залива Белого моря на расстояние 9 километров.
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