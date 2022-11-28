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Работники ЗАЭС, не подписавшие контракт с «Росатомом», на станцию больше не допускаются

Работники ЗАЭС, не подписавшие контракт с «Росатомом», на станцию больше не допускаются

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в понедельник, 28 ноября, заявил, что пропуска сотрудников ЗАЭС, решивших не подписывать контракт с «Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС», заблокированы, – сообщает ТАСС.

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