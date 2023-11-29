Овсянка по-английски

Не знаю, готовят ли именно так овсянку англичане, но рецепт был найден в кулинарном журнале. Для меня было непривычно готовить кашу на воде и без масла (ну, вот именно овсянку никогда не представляла себе без хорошего куска вкусного сливочного масла!), но некое дополнение изменило моё мнение.
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