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Добрый Мир

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Разнесли баллистикой "Лютых", "Антонов" в руинах, пожары и крушение ПВО в Киеве – это удар возмездия. СВОдки с фронта

Разнесли баллистикой "Лютых", "Антонов" в руинах, пожары и крушение ПВО в Киеве – это удар возмездия. СВОдки с фронта

По Киеву били обновленными "Искандерами", ПВО оказалась бессильна. Центр производства беспилотников взлетел на воздух.

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