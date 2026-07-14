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Русская весна

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Онищенко предложил увеличить возраст молодёжи в России

Онищенко предложил увеличить возраст молодёжи в России

Возраст молодёжи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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