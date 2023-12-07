Губернатор Пензы объявил о завершении строительства Центра активного долголетия

Вечером 6 декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил об успешном окончании строительства нового корпуса Пензенского дома ветеранов, который теперь представляет собой Центр активного долголетия.
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