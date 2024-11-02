Камала Харрис призвала сторонников закончить «десятилетие Дональда Трампа»

Кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в субботу, 2 ноября, во время предвыборного митинга в штате Джорджия призвала американцев перевернуть страницу истории страны, ознаменованную влиянием экс-главы Белого дома Дональда Трампа.