Камала Харрис призвала сторонников закончить «десятилетие Дональда Трампа»

Кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис в субботу, 2 ноября, во время предвыборного митинга в штате Джорджия призвала американцев перевернуть страницу истории страны, ознаменованную влиянием экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
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