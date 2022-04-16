Юношей и девушек приглашают на кастинг

Съемки короткометражки буду проходить в Петрозаводске в июле В Петрозаводске объявлен кастинг среди юношей и девушек в возрасте от 18 до 20 лет, которые смогут получить роли в короткометражном фильме «Инопланетянин» режиссера Сергея Шмакова.