Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком

ВУ Варлам Устрялов о граблях для и.иотов? а ты что подумал? не нашёл свои грабли? поищи внимательней и попрыгай на них .

ВВ Владимир Витковский Усралов- ты занимайся тем, что тебе генетически предназначено- гадь в шаровары и жри, это- твое, об остальном твой хрюк не в струю.