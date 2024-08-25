Бауманец Перед вами фото человека, который 20 лет назад выбрал свой жизненный путь. И сегодня ещё раз подтвердил, что этот выбор неизменен.
Я бы всем посоветовал подумать над этим снимком
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
о граблях для и.иотов? а ты что подумал? не нашёл свои грабли? поищи внимательней и попрыгай на них .
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16 час.
ВВ
Владимир Витковский
Усралов- ты занимайся тем, что тебе генетически предназначено- гадь в шаровары и жри, это- твое, об остальном твой хрюк не в струю.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
в твои шырывары гляди сам. и не забудь попрыгать на граблях! это твоя любимая глупость.
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13 час.
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