В Симферополе будут работать 25 ёлочных базаров

В этом году на территории Симферополя будут работать 25 точек по реализации ёлочных изделий. Об этом корреспонденту «Крымской газеты» сообщил начальник отдела по координации деятельности рынков и нестационарной торговли Управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексей Ованенко.
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