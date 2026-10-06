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Путин вручил знак отличия учительнице героя СВО Артура Жумабаева

Путин вручил знак отличия учительнице героя СВО Артура Жумабаева

Президент России Владимир Путин в Кремле 5 октября вручил награды педагогам участников программы «Время героев».

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