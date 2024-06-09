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«Верста коломенская»: что на самом деле ей измеряли?

«Верста коломенская»: что на самом деле ей измеряли?

Что измеряли в «коломенских верстах»? Вовсе не расстояния: это символы… высоты! В 1667 году царь Алексей Михайлович повелел, чтоб от столичной Калужской заставы до его загородной резиденции в селе Коломенское были установлены такие верстовые столбы, каких на Руси еще не было.

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