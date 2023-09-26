Глава эсеров в Забайкалье покинул свой пост

Руководитель Забайкальского отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» Сергей Безденежных покинул свой пост, сообщил депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев в своём Telegram-канале.
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