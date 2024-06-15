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Зря Зеленский прогуливал уроки истории

Зря Зеленский прогуливал уроки истории

Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
В стрелковых дивизия армии СССР на 1 квартал 1943г было русских 64,41%,украинцев-11,80%, белорусов 1,9%. На 1 квартал 1944г русских-58,41%,украинцев 16,58% бедлорусов-3,1%. Украинцы десантировались в Нормандии,по Зеленскому, в составе союзников.В составе армии Гитлера воевали дивизии &quot;Галичина&quot; и&quot;Соловей&quot;.С ними боролась армия союзников.Но в гостях у Франции на юбилее высадки десанта.С кем воевала Украина в 1941 -1945г.г.? Как и Французские части и на стороне освободителей и Гитлера.
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