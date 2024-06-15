VG

Vasily Golov

В стрелковых дивизия армии СССР на 1 квартал 1943г было русских 64,41%,украинцев-11,80%, белорусов 1,9%. На 1 квартал 1944г русских-58,41%,украинцев 16,58% бедлорусов-3,1%. Украинцы десантировались в Нормандии,по Зеленскому, в составе союзников.В составе армии Гитлера воевали дивизии "Галичина" и"Соловей".С ними боролась армия союзников.Но в гостях у Франции на юбилее высадки десанта.С кем воевала Украина в 1941 -1945г.г.? Как и Французские части и на стороне освободителей и Гитлера.