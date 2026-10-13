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Михаил Козаков женился в 71 год на 25-летней — и судился с ней за квартиру

Михаил Козаков женился в 71 год на 25-летней — и судился с ней за квартиру

Михаил Козаков умер 22 апреля 2011 года — ему было 76. Последние месяцы он провёл не в своей московской квартире на Самотёчной, откуда пришлось съехать, а в Израиле.

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