В США назвали 5 преимуществ, которые помогут США удержать власть над миром

ВМ Виталий Мячин Пиндостан известно когда появился, а, значит, отжив свое исчезнет. Россия неизвестно когда появилась и хрен знает когда исчезнет, но это не точно!

Александр Лагуткин Не знаю, что их туда тянет. Меня и моих знакомых не тянет. Правда был одинн. Уехал один клоун. Здесь был инженером с нормальной зарплатой по контракту. Вроде имел всё, машину, мотоцикл, квартиру. Но решил испытать судьбу вместе с семьей . Пару лет таскал бетон на стройке. Сейчас "повезло" - устроился водителем грузовика. Жилье снимает. В начале СВО так старался обосрать собственную Родину, что если надумает возвращаться, то получит срок. Даже обратно пути нет.