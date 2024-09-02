Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    У этого умственно отсталого уже Альцгеймер.Его место в доме для престарелых. Забыл говно кто его в люди вывел и благо...Макаревич* заявил...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Бегут черти из рУины. Бегут ..На Украине сразу ...
  • людмила михайлик
    Китаю не прощу Даманский и что его передали власти КитаюВ МИД отреагирова...

В США назвали 5 преимуществ, которые помогут США удержать власть над миром

В США назвали 5 преимуществ, которые помогут США удержать власть над миром

Америка решила заявить, что рано её, мол, «хоронят», и что все великие преимущества – до сих пор при ней! Богатые ресурсы, нахождение за океанами и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Виталий Мячин
Пиндостан известно когда появился, а, значит, отжив свое исчезнет. Россия неизвестно когда появилась и хрен знает когда исчезнет, но это не точно!
Ответить
7 час.
Александр Лагуткин
Не знаю, что их туда тянет. Меня и моих знакомых не тянет.  Правда был одинн.  Уехал один клоун. Здесь был инженером  с нормальной зарплатой по контракту. Вроде имел всё, машину, мотоцикл, квартиру. Но решил испытать судьбу вместе с семьей .  Пару лет таскал бетон на стройке. Сейчас &quot;повезло&quot; - устроился водителем грузовика. Жилье снимает.   В начале СВО так старался обосрать собственную Родину, что если надумает возвращаться, то получит срок.   Даже обратно пути нет.
Ответить
6 час.
М
Мария
Для меня моя хрущёвка на Родине дороже любого дворца за бугром. Поэтому я не понимаю людей, для которых наоборот. Для меня моя семья, мой дом - это самая большая ценность. Я никогда не променяю их на зарубежные счета и фальшивые улыбки чужих мне людей.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх