Америка решила заявить, что рано её, мол, «хоронят», и что все великие преимущества – до сих пор при ней! Богатые ресурсы, нахождение за океанами и т.
В США назвали 5 преимуществ, которые помогут США удержать власть над миром
Комментарии
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ВМ
Виталий Мячин
Пиндостан известно когда появился, а, значит, отжив свое исчезнет. Россия неизвестно когда появилась и хрен знает когда исчезнет, но это не точно!
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7 час.
Александр Лагуткин
Не знаю, что их туда тянет. Меня и моих знакомых не тянет. Правда был одинн. Уехал один клоун. Здесь был инженером с нормальной зарплатой по контракту. Вроде имел всё, машину, мотоцикл, квартиру. Но решил испытать судьбу вместе с семьей . Пару лет таскал бетон на стройке. Сейчас "повезло" - устроился водителем грузовика. Жилье снимает. В начале СВО так старался обосрать собственную Родину, что если надумает возвращаться, то получит срок. Даже обратно пути нет.
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6 час.
М
Мария
Для меня моя хрущёвка на Родине дороже любого дворца за бугром. Поэтому я не понимаю людей, для которых наоборот. Для меня моя семья, мой дом - это самая большая ценность. Я никогда не променяю их на зарубежные счета и фальшивые улыбки чужих мне людей.
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5 час.
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