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Царьград

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Пашинян решил дать "задний ход"? В его словах о ЕС заметили перемены. И неспроста

Пашинян решил дать "задний ход"? В его словах о ЕС заметили перемены. И неспроста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил дать "задний ход" в вопросе евроинтеграции. В его словах о ЕС заметили перемены.

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