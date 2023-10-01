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На пульсе времени

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"За доброту и ласку", - экс-помощник советника президента Армении Погосян расставил новые приоритеты.

"За доброту и ласку", - экс-помощник советника президента Армении Погосян расставил новые приоритеты.

Многие граждане Российской Федерации переживали за судьбы десятков тысяч армян Нагорного Карабаха. Мол, после капитуляции и упразднения этого образования, куда все они денутся, особенно если учесть тот факт, что в самой Армении власть Пашиняна им не особо рада.

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Комментарии
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J
Jubar
Свою землю обрети и защити.
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1 д.
Olga Chuhutina
Я ни коем образом не переживаю за армян, хохлов, и др. Только за россиян. Хватит говорить  за всех.
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1 д.
Оливия Никтова
Этому носатому &quot;&quot;политику&quot;&quot; сначала нос приведи в порядок--может и мозги встанут на место....) смешон--как клоун в армянском цирке!!!
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1 д.

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