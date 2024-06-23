Внутри сущности киевского режима — ненависть ко всему связанному с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая сегодняшний удар Вооруженных сил Украины по городу Севастополю.
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