Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

МП

Михаил Пантюхин

Дай Бог Толстой Петру за его патриотизм и отставание интересов коренного народа России!!! Наконец-то премьер Мишустин поддержал инициативу депутата! Но лобби ржавой экспансии находятся до сих пор рядом с премьером Мишустиным и рядом с депутатом Толстым, вот таких нужно выявлять, и отправлять, ведь они и только они завозят эту заразу и бандитизм, и им как я понимаю не только слова Президента, инициатива Толстого и поддержка Премьера не указ, ведь они просто предают Россию и готовят ржавый путч в угоду пиндосне!!!!