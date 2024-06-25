Кабинет министров поддержал инициативу о конфискации имущества, полученного за организацию незаконной миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся у агентства отзыв на соответствующую инициативу.
Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Комментарии
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Геннадий Свешников
Очень здорово,за не трудовые доходы-конфискат и колония😱😀😇
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1 д.
валерия
Правильно, лучше сдаваться добровольно, чем ожидать.....
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23 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог Толстой Петру за его патриотизм и отставание интересов коренного народа России!!! Наконец-то премьер Мишустин поддержал инициативу депутата! Но лобби ржавой экспансии находятся до сих пор рядом с премьером Мишустиным и рядом с депутатом Толстым, вот таких нужно выявлять, и отправлять, ведь они и только они завозят эту заразу и бандитизм, и им как я понимаю не только слова Президента, инициатива Толстого и поддержка Премьера не указ, ведь они просто предают Россию и готовят ржавый путч в угоду пиндосне!!!!
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16 час.
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