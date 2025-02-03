43 ледовых дороги открыто в Иркутской области к началу февраля

По данным МЧС на 2 февраля 2025 года, в Иркутской области действует 43 ледовых переправы. Только за выходные открыли переправы в Катангском районе на реке Пермяковский и в Жигаловском районе на реке Лене в населённом пункте Тутура.
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