Потеря инфраструктуры «Яндекса» усугубила нехватку дата-центров и серверного оборудования Атаки беспилотников на российские центры обработки данных усугубили дефицит инфраструктуры для хранения и обработки информации, о чем пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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