Трудовые таланты: Прилучный — гастарбайтер, святой ЛаБаф и «Смешарики»

В ближайшие выходные в российских кинотеатрах покажут сразу несколько фестивальных новинок. От Берлинале — драма «Клетка ищет птицу» и романтическая комедия «Иди ко мне, детка», из Венеции — «Молодой Папа» с Шайа ЛаБафом в главной роли.
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