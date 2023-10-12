Трудовые таланты: Прилучный — гастарбайтер, святой ЛаБаф и «Смешарики»

В ближайшие выходные в российских кинотеатрах покажут сразу несколько фестивальных новинок. От Берлинале — драма «Клетка ищет птицу» и романтическая комедия «Иди ко мне, детка», из Венеции — «Молодой Папа» с Шайа ЛаБафом в главной роли.