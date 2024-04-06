В Орске объявили эвакуацию после прорыва дамбы: главное за сутки

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Власти Орска призвали жителей эвакуироваться после прорыва дамбы в Старом городе, Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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