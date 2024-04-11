«Ариант» заявляет о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации

Рассмотрение дела на 105 млрд руб. прошло в рекордно короткий срок, на изучение 25 томов дела было три дня, а физических лиц не известили о привлечении их в качестве ответчиков, перечисляется в жалобе «Арианта» в Верховный судВинодельня «Кубань-вино» в Краснодарском крае (Фото: Александр Рюмин / ТАСС) Группа компаний «Ариант» — крупнейший производитель вина в России — обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражем Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства.