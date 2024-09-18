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Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

В городе Торопец Тверской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и локализуется возникший пожар.

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