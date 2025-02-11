МАГАТЭ не осмеливается признать угрозы безопасности ЗАЭС со стороны Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает смелости признать украинскую угрозу для безопасности ЗАЭС.
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