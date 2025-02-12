Воронежские власти рассказали, при каком условии откроют аэропорт

В настоящее время деятельность аэропорта временно не осуществляется. В региональном правительстве отметили, что участники совещания пришли к единому мнению: аэропорт заработает, как только «воздушное пространство станет безопасным для полётов».
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