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Воронежские новости

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Воронежские власти рассказали, при каком условии откроют аэропорт

Воронежские власти рассказали, при каком условии откроют аэропорт

В настоящее время деятельность аэропорта временно не осуществляется. В региональном правительстве отметили, что участники совещания пришли к единому мнению: аэропорт заработает, как только «воздушное пространство станет безопасным для полётов».

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