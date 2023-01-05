Как вермахт проиграл битву за нефть

Страна и люди

Перекур бойцов НКВД – защитников города Орджоникидзе «Синий вариант» Осуществляя свой главный стратегический замысел летней кампании 1942 года, германская армия, одновременно с наступлением на Сталинград развёртывала операции по захвату Кавказа.