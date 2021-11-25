Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по ЕАО выявили факт сокрытия имущества муниципального предприятия от взыскания недоимки по налогам

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что исполняющий обязанности директора одного из муниципальных предприятий в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области в период с 2019 по 2020 год сокрыл имущество предприятия, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, составившее свыше 2,8 млн рублей.