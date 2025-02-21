Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В марте бензин АИ-92 на российских АЗС будет стоить 55,8–56,1 рубля за литр, а АИ-95 – 60,9–61,3 рубля, прогнозируют экономисты.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В марте бензин АИ-92 на российских АЗС будет стоить 55,8–56,1 рубля за литр, а АИ-95 – 60,9–61,3 рубля, прогнозируют экономисты.
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