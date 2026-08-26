Пушилин: число пострадавших в результате удара ВСУ по Донецку выросло до восьми

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования «Storm Shadow/SCALP-EG» по району торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Донецке увеличилось до восьми.
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