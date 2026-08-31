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Иркутск Сегодня

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В иркутской школе №24 прошли учения по отработке действий при атаке беспилотника

В Иркутске на базе школы №24 состоялись тактико-специальные учения, направленные на отработку действий при чрезвычайной ситуации, вызванной атакой беспилотного воздушного судна.

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